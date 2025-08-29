Nemmeno la pioggia è riuscita a tenere lontano il pubblico dalla prima serata del Festival Pula letteraria, la rassegna – giunta alla 3^edizione – organizzata dal Comune e dalla Fondazione Pula Cultura, sotto la direzione artistica di Dario Vergassola.

Dopo l’anteprima di mercoledì, che ha visto avvicendarsi diversi autori sul palco allestito nel cuore del Parco archeologico di Nora, ieri è andata in scena la prima serata con ospiti d’eccezione. Nel pomeriggio, a Pula, c’è stato spazio per la presentazione delle opere di Katia Fundarò, Gianni Caria, Giampaolo Cassitta e Pier Luigi Piredda.

In serata, tutto esaurito a Nora per gli appuntamenti con Giuseppe Cruciani, Umberto Galimberti, e Gabriella Genisi. Uno scroscio d’acqua improvviso, che si è riversato su Nora proprio mentre Galimberti concludeva il suo interessantissimo intervento, ha fatto temere il peggio, ma poi la serata è andata avanti senza intoppi.

Il festival proseguirà oggi con gli attesi incontri a Nora con Lillo Petrolo, Stella Pende, e Piergiorgio Pulixi, e a Pula con Michela Capone, Valerio Aiolli, Alessandro De Roma e Roberto Pili. Si chiude domani, con la presentazioni a Pula di Debora Attanasio, Francesco Pala, e Francesca Spanu e il collettivo Sanatorium: a Nora, invece, saliranno sul palco Tormento e Vincenzo Schettini.

