Alla vigilia della cerimonia di premiazione della XXIV edizione del Premio Navicella Sardegna trapelano i nomi di due degli otto protagonisti.

Si tratta del conduttore televisivo Roberto Giacobbo, a cui è destinata una delle sette navicelle d’argento simbolo della manifestazione, e di Riccardo Milani: al regista romano, impegnato in questi giorni nella post produzione di “La vita va così”, il film girato in Sardegna e ispirato alla vicenda del pastore di Teulada Ovidio Marras, è stato assegnato il premio speciale Olimpia Matacena.

Domani, a partire dalle 20, al teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo, andrà in scena la serata clou dell’evento, che sarà condotta dalla giornalista di Videolina Egidiangela Sechi col supporto dell’attore Marco Spiga, e durante la quale verranno svelati i volti degli altri vincitori.

La manifestazione, che sarà trasmessa in differita da Videolina il 13 settembre (ore 21), è organizzata dall'associazione “Sardegna Oltre il Mare”, e gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Olbia, della Fondazione di Sardegna e del Consorzio di Porto Rotondo.

