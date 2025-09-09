La giovane Ludovica Satta, 16 anni, di Nuoro allieva della Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi”, ha raggiunto un prestigioso traguardo classificandosi seconda alla 13ª edizione del Premio Lucio Dalla, importante concorso musicale nazionale dedicato alla canzone d’autore.

Le finali del concorso si sono svolte nel weekend del 5 e 6 settembre 2025, presso gli studi televisivi del Teatro Studios di Gold TV a Roma, e hanno visto la partecipazione di artisti provenienti da tutta Italia. Il concorso, dedicato alla memoria del grande maestro Lucio Dalla, è riservato a cantautori e interpreti con brani inediti.

Il brano con cui Ludovica si è distinta si intitola “La Rosa dei Venti”, un inedito emozionante scritto e arrangiato dai suoi insegnanti Francesca Lai e Davide Guiso. Con la sua interpretazione intensa e matura, Ludovica ha saputo conquistare il cuore della giuria e del pubblico, ottenendo un meritatissimo secondo posto.

«È per me motivo di grande orgoglio vedere una mia alunna ricevere un riconoscimento così significativo, frutto del suo impegno e della sua passione», ha scritto Francesca Lai, visibilmente commossa. Il concorso, diretto artisticamente da Maurizio Meli, si è confermato anche quest’anno come un evento non solo competitivo ma soprattutto umano, dove a emergere sono stati la condivisione, il rispetto e il sostegno reciproco tra i partecipanti. «Siamo emozionati, onorati e felicissimi di questo grande risultato. Grazie Ludovica per aver portato ‘La Rosa dei Venti’ così lontano. Questo è solo l’inizio», ha aggiunto il team della scuola.

La Sardegna intera celebra ancora una volta un giovane talento che riesce ad affermarsi con successo ben oltre i confini regionali.

© Riproduzione riservata