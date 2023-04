Pozzomaggiore si prepara per la festa del patrono, San Giorgio. Si comincerà il 20 aprile con la celebrazione del Triduo in onore del Santo.

Il 22 aprile, dalle 17.30, la partenza delle bandiere religiose dalla casa dell’obriere in via Della Resistenza 8, accompagnate dalla fucileria e dai cavalieri. Alle 18 saranno celebrati i Vespri solenni e la Santa Messa in onore degli obrieri defunti. Alle 21.30, in piazza Maggiore, grande attesa per il concerto dei Tazenda.

Domenica 23 aprile, alle 10, nuova partenza delle bandiere religiose dalla casa dell’obriere in via Della Resistenza 8. Alle 10.30 sarà officiata la messa solenne con panegirico di Monsignor Tonino Cabizzosu e cantata dal Coro di Pozzomaggiore. Dalle 11.30 ci sarà la solenne processione per le vie del paese accompagnata dai cavalieri locali, dalla confraternita locale, dalla banda musicale di Villanova Monteleone e dai gruppi folk Su Saludu di Pozzomaggiore, San Giovanni Battista di Mara, Busachi “Bella Mia” e Sas Ballerinas Sindiesas. Alle 17.30, in Piazza Maggiore, giochi gonfiabili per bambini. Alle 18.00 sarà celebrata la Messa con la presenza dei cavalieri e lo scambio delle bandiere.

Gli obrieri hanno anche hanno nominato Cavallo di punta e scorte. Il Cavallo di punta sarà Tinuccio Oppes, mentre la prima scorta sarà composta da Francesco Oppes e Antonio Pintore e la seconda da Luca Cuccuru e Andrea Rosas.

