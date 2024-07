Durante il suo "Viaggio in Sardegna 2024", ha fatto tappa al museo archeologico Antiquarium Turritano di Porto Torres, Alfio Tomaselli, cultore e sperimentatore di tecnologie preistoriche. Da decenni collabora con le università, i musei, parchi naturalistici e archeologici, scuole, associazioni ed enti locali per far scoprire al pubblico alcuni aspetti del lontano passato dell’uomo.

Il suo mondo e la sua "era" è sempre stato il Paleolitico ma, giunto alla nell’area archeologica della Colonia Iulia Turris Libisonis ha mostrato particolare interesse per le varie tecniche di alcuni strumenti romani rinvenuti nel sito. Alfio Tomaselli, socio collaboratore all'IIPP Istituto Italiano Preistoria e Protostoria, ha organizzato varie mostre durante la "Settimana della Cultura Scientifica", promossa dal Murst (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) e la "Settimana della Cultura" promossa dal ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Le iniziative sono state più volte inserite tra le proposte didattiche suggerite dal sito Web della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Firenze.

