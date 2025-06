Niente auto nella piazza davanti all'Università di Sassari. Almeno in superficie dove invece vanno aumentati gli alberi. L'idea è quella di avere un'area aperta a pedoni e bibiclette che all’occorrenza può trasformarsi in un mercato. Si chiama "Silbiosi urbane" ed è il progetto che ha consentito a Greta Cabras e Riccardo Cubeddu di vincere il concorso di idee per studentesse e studenti immatricolati nei corsi dell’ateneo.

I due studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea magistrale in Architettura sono stati premiati nel corso di una cerimonia che si è tenuta in Aula Magna. Il secondo premio è andato al dottorando di Architettura Matteo Carmine Fusaro per il progetto “Piazza Culleziu”; terzi classificati Gaia Sebastiana Ferrario, Fabio Auci e Giulio Pinto per l’idea intitolata “Turritanae”, rispettivamente dottoranda, iscritto all’ultimo anno e neolaureato sempre in Architettura. Hanno ricevuto tre contributi che ammontano complessivamente a 10mila euro.

Il bando di concorso è stato promosso dal DADU-Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica e dall’Ufficio Orientamento e servizi agli studenti. La manifestazione è stata realizzata grazie ai fondi del 5X1000 del 2022, che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno deciso di destinare a tre concorsi di idee aperti alla partecipazione di studenti e studentesse, tra cui uno dedicato proprio alla riqualificazione di piazza Università.

