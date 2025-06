Domani alle 10, nella piazza davanti alla chiesa di San Michele, a Cagliari, sede del Dipartimento militare di Medicina legale di Cagliari, è in programma una cerimonia per il rientro della statua di San Michele Arcangelo. L’opera è stata interessata da un intervento di restauro conservativo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

La cerimonia, nella storica cornice della piazza antistante la Caserma “Amerigo De Murtas”, vedrà la partecipazione del comandante del Dipartimento militare di Medicina legale, il colonnello Nicola Ramundo, dell’arcivescovo metropolita di Cagliari Giuseppe Baturi e della Sovrintendente Archeologia Belle arti Monica Stochino.

