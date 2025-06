Nelle ultime settimane ha realizzato in miniatura persino la bara di Papa Francesco. Paolo Mereu, un hobbista in pensione, espone le sue opere d'arte e presenterà nella chiesetta di Santa Vittoria. Lo ha fatto anche un anno raccogliendo un gran successo. In questi 12 mesi ha arricchito la sua produzione che ora è tutta da vedere, sino a lunedì prossimo.

L'abilità di Mereu nel lavorare i suo materiali in legno e nel riprodurre chiese, velieri, il cocchio di Sant'Elena, San Cosimo e Damiano e Sant'Isidoro, is traccas di Sant'Efisio, la carrozza della regina d'Inghilterra, il carretto siciliano, ha suscitato la curiosità dei visitatori, affascinati dalla precisione delle sue creazioni curate nei minimi dettagli.

Attenzione particolare anche per i vari velieri esposti. Come il galeone veneziano e l'Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana. Da ammirare anche la riproduzione dei Casotti del Poetto, le poltrone dei politici e molto altro, piccole sedie comprese. Autentiche opere d'arte.

