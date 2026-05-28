Un sequestro di persona nel centro della Barbagia, coinvolta in decine di rapimenti sino alla metà degli anni Novanta, un nuovo genere nell'ultimo lavoro letterario di Carlo Eletti, scrittore e giornalista di Porto Torres che presenta, venerdì pomeriggio 29 maggio presso la sala esterna dell'Hotel Lybissonis, il suo nuovo libro dal titolo "Uno spicchio di luna".

Dopo il recente successo ottenuto dalla duologia "Un volo di farfalle" e "La via del cielo", prosegue la sua produzione con un testo, l'ottavo romanzo scritto nella sua carriera da scrittore, dove l’autore si affranca dal filone metafisico e affronta un genere letterario che volge verso il dark romance, drammatico e ricco di colpi di scena. È il racconto di un sequestro di persona che si svolge tutto all'interno di una grotta, ma con una rappresentazione dinamica capace di trasportare il lettore in un contesto affascinante, una storia criminale ripercorsa con meticolosità che richiama l'epoca dei sequestri, un’epopea infausta che ha prodotto decine di omicidi che hanno segnato la comunità sarda.

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