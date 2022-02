Tutto pronto per la cerimonia di premiazione del 62esimo Premio Ozieri di poesia e letteratura sarda.

L’appuntamento è per domenica 20 febbraio nel Teatro Civico "Oriana Fallaci" (dalle 16), con la possibilità di seguire l’incontro anche in diretta web su YouTube.

La giuria presieduta da Dino Manca, professore di Linguistica e filologia italiana e di Letteratura e filologia della Sardegna all'Università di Sassari, si è impegnata a fondo per selezionare le opere vincitrici nelle tre sezioni: Poesia Sarda Inedita "Antonio Sanna", Prosa "Angelo Dettori" e Tra Poesia e Cantigu "Antoni Cubeddu".

Saranno ospiti della serata, per loro uno speciale riconoscimento, il campione olimpico Filippo Tortu e la cantante e attrice Rossella Faa.

La conduzione della serata, in lingua sarda, è stata affidata all'artista Claudia Aru. A fare gli onori di casa il presidente Vittorio Ledda e il segretario Antonio Canalis insieme a Marco Fenudi, direttore artistico della manifestazione.

Le opere premiate saranno recitate dai protagonisti del circuito Poetry Slam per la sezione Poesia Sarda Inedita, dalla Compagnia Fueddu e Gestu per la sezione Prosa e dal cantante Emanuele Bazzoni - accompagnato dal chitarrista Nino Manca - per la sezione Tra Poesia e Cantigu.

Altri contributi musicali arriveranno dal musicista sassarese Simone Sassu.

Ecco l’elenco dei riconoscimenti:

SEZIONE POESIA SARDA INEDITA “ANTONIO SANNA” – Primo premio a Pier Giuseppe Branca di Cheremule/Sassari - Enas de sos enatos; secondo premio a Giuseppe Tirotto di Castelsardo - Passaghji; terzo premio a Gigi Angeli di Palau - Cuncordu 'e mudines.

PREMIO SPECIALE “TONINO LEDDA” – Franco Piga di Romana - Sa briga.

PREMIO SPECIALE “FRANCO MARONGIU” – Maria Tersa Rosu di Lula/Orosei - M'assinzas sa 'este.

SEZIONE PROSA “ANGELO DETTORI” – Primo premio a Giancarlo Secci di Nurri/Quartu Sant'Elena - Unu sulitu de canna; secondo premio a Luca Mele di Ploaghe - Su ballu de sas animas biadas; terzo premio a Gonario Carta Brocca di Dorgali - Chicchia.

PREMIO SPECIALE “PANATHLON CLUB OZIERI” – Sandro Biccai di Sindia - Sa medaglia.

SEZIONE TRA POESIA E CANTIGU “ANTONI CUBEDDU” – Primo premio a Domenico Angelo Fadda di Thiesi - Si ti mancan sos fiores; secondo premio a Maria Sale di Chiaramonti - Los biso cun bon'ispera; terzo premio a Rachel Falchi di Sassari - Frinas de beranu.

PREMIO SPECIALE “BEATA VERGINE DEL RIMEDIO” – Dante Erriu di Silius - A Srabadori Murgia Niola

RICONOSCIMENTI SPECIALI – Accanto a Rossella Faa e Filippo Tortu, premi speciali anche a Francesco Cossu, Giangabriele Cau e Floriana Me.

Dal 1956 ad oggi il percorso di crescita del Premio Ozieri è stato costante e a buon diritto si può ritenere il più importante e longevo della Sardegna e tra i primi in Italia. L'opera di tutela della lingua sarda in tutte le varianti ha portato l'Associazione ad avere un patrimonio letterario di inestimabile valore tanto che qualche mese fa è stato dichiarato dalla Direzione Generale Archivi della Soprintendenza Archivistica della Sardegna "di interesse storico particolarmente importante" e posto sotto tutela.

