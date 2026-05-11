“Parole in prima linea”. Ma anche loro, gli studenti delle seconde medie dell’Istituto comprensivo Loru Dessì di Villacidro sono stati in “prima linea”. Quella della cronaca e del giornalismo, mestiere che hanno sperimentato sul campo grazie a un progetto nato dalla collaborazione tra la Fondazione Giuseppe Dessì e il gruppo editoriale L’Unione Sarda.

Quaranta ragazzi, distribuiti in gruppi da dieci, hanno lavorato sui vari media: online con L’unionesarda.it, in radio con Radiolina, in Tv con Videolina e sul quotidiano cartaceo con L’Unione Sarda.

Hanno scritto articoli, effettuato interviste, realizzato trasmissioni radiofoniche e televisive. Tutto all’insegna del rigore e della notizia vera e verificata.

I giovani cronisti, dopo tre giornate di lavoro, ieri mattina nella sala Giorgio Pisano de L’Unione Sarda hanno ricevuto gli attestati che confermano: hanno tenuto in prima linea le parole, sono giovani giornalisti.

(Unioneonline)

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