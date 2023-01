Perché si dice “quartesu (o cuartesu) papa cani”? Abbiamo due teorie ma non si tratta dell’unico soprannome o modo di dire relativo al cibo.



In Sardegna infatti troviamo diversi modi di dire che cambiano sulla base del paese o della città che si riferiscono a qualcosa da mangiare:

- "Seddoresu papa fa”, che significa: sanlurese mangia fave.

- Gavoese “patateris”: un chiaro riferimento alle famose patate di Gavoi.

- ”Tateresu magna caula”, che dal sardo all’italiano significa “sassarese mangia cavoli”. Si tratta di un modo di dire che deriva dal fatto che in passato il territorio sassarese era ricco d’orti che passavano da Rosello a Predda Niedda e persino a Porto Torres. Il cavolo di Sassari era noto in tutta l’isola.

- “Quartucesu papa pisitu”, che dal sardo all’italiano significa: quartuccese mangia gatti.

- “Quartesu papa cani”, che dal sardo all’italiano significa: quartese mangia cani

Che radici ha il soprannome “quartesu papa cani”? (ricordiamo che non si scrive “quartesu pappa cani” in quanto il verbo “papai/ mangiare” in sardo ha una sola p).



Veniamo alle due teorie:

- La prima, la più nota, riguarda il periodo successivo alla seconda guerra mondiale: a Quartu, così come in altri paesi e città della Sardegna, si stava vivendo una terribile carestia e pare che gli abitanti mangiassero qualunque cosa si trovassero sotto tiro, anche cani e gatti.

- Tuttavia secondo alcuni il nomignolo “quartesu papa cani” deriva dal modo di dire “quartesu papa petza che cani” che significa “il quartese mangia carne come i cani”.



Questa è la rubrica in sardo di Gianni Zanata in cui racconta le origini dei modi di dire della nostra Sardegna, tradizioni e curiosità.

