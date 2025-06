Vanessa Sanna e Alessandro Novigli volano a New York. I due allievi della scuola di cinema Travel on Set di Golfo Aranci hanno vinto le borse di studio che gli permetteranno di vivere un’esperienza formativa e intensiva negli Stati Uniti insieme ad altri studenti di altre scuole che la Travel on Set segue in diverse nazioni.

In occasione dell’appuntamento conclusivo, presentato da Vera Atyushkina, ex velina di Striscia la notizia, Sanna e Novigli si sono cimentati in performance e monologhi di fronte al pubblico della Sala Congressi del Voi Colonna Village. Presente Ermelinda Maturo, la produttrice cinematografica e fondatrice di Travel on Set con Angela Bellia, che ha guidato i concorrenti cercando di farli esprimere al massimo con la partecipazione dei docenti Salvatore Taras per la regia, Gabriella Frigerio per la recitazione e Mattia Mustafà per la fotografia.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i cortometraggi “Lo specchio dei desideri” ed “Echoes”, diretti da Taras, e diversi filmati a cura di Mustafà che hanno evidenziato il dietro le quinte delle lezioni.

La giuria formata da Maturo, dall’attore Andrea Arru, dalla musicista Irene Dore, dalla sceneggiatrice e scrittrice Loredana Cicu D’Escano e dal giornalista Davide Mosca ha voluto premiare il talento, l’impegno costante e il potenziale artistico, a sostegno di quella che per Sanna e Novigli in America sarà un’esperienza unica.

