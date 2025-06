Classe 2008, cognome tedesco (per parte di padre), ma sassarese sin dalla nascita, Jakob Schroeder è un giovane e talentuoso pianista che ha vinto già alcuni concorsi nazionali. Si esibirà in un concerto libero e gratuito venerdì alle 19 nella sala Sassu del Conservatorio di Sassari.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione della Suite inglese n. 5 in mi minore BWV810 di Johann Sebastian Bach, lo Scherzo n. 1 in si minore op. 20 e la Ballata n. 3 in la bemolle maggiore op. 47 di Frederic Chopin, quattro dei 24 preludes op. 11 di Alexander Scriabin e il Mephisto Waltz n. 1 S.514 di Franz Liszt.

Jakob Schroeder ha iniziato il suo percorso pianistico nella scuola cittadina Anni Verdi, prima con l’insegnante Paola Cossu e successivamente con Ksenia Nikitina. Lo scorso 8 giugno ha vinto il primo premio al Concorso pianistico internazionale “Andrea Baldi” di Bologna, dove aveva già conquistato il secondo premio nella passata edizione. Nell’anno accademico 2023/24 ha inoltre partecipato al Concorso pianistico nazionale “J. S. Bach” di Sestri Levante, posizionandosi come primo classificato della sua categoria. E' iscritto al terzo anno del corso propedeutico del Canepa nella classe della docente Anna Revel.

La rassegna “I mercoledì del Conservatorio”, che ha raccolto negli ultimi anni un notevole successo di pubblico, proseguirà mercoledì 25 giugno con il concerto di clavicembalo degli allievi Stefano Melis Sechi e Jacopo Tore. È stato invece annullato il previsto concerto odierno.

