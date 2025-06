Sino al 23 agosto diversi centri dell’Oristanese si trasformano in un grande teatro a cielo aperto grazie al "Sardigna Teatro Festival" dalla compagnia I Barbariciridicoli, giunta alla quarta edizione. Con lo slogan “Un’estate di Teatro sotto i cieli di Sardegna”, il festival accende piazze che diventano palcoscenici, storie che si intrecciano con la vita quotidiana.

Bosa e Modolo in Planargia , Ghilarza e Tadasuni nel Guilcier saranno tra i cuori pulsanti della manifestazione, accogliendo alcuni degli spettacoli delle cinque rassegne in programma: Teatro e Malvasia, Teatri sul Lago e non solo. Accanto alle rappresentazioni su palco, il cartellone propone anche eventi itineranti con lo spettacolare teatro di strada “Comare Vardetta & Co.”, una parata comica irresistibile che porterà la festa anche tra le regalando momenti di comicità popolare e coinvolgente.

Saranno 12 le compagnie teatrali coinvolte, tra volti noti della scena sarda, ospiti nazionali e internazionali, con proposte originali, inclusive e accessibili. Ogni spettacolo sarà seguito dal format “Gli artisti si raccontano”, occasione preziosa per approfondire i temi trattati e conoscere il lato umano degli attori. Il festival è completamente gratuito mantenendo la sua vocazione sociale.

