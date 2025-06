“Che fozas in beranu”,Franco Piga, orginario di Romana, si aggiudica il primo premio dell'ottava edizione della biennale di poesia in lingua sarda "A Pes de Santu Padre", quest'anno dedicato alla memoria del giornalista, scrittore e poeta, Paolo Pillonca. Il secondo premio è stato assegnato a Giovanni Piga di Nuoro, con "Poete chene boche", il terzo premio a Giuseppe Tirotto di Castelsardo, con "Ca lu sa...". La giuria, composta dal presidente Duilio Caocci, poi da Domitilla Mannu, Gianfranco Garrucciu, Sebastiano Pilosu, Antonio Brundu, Cinzia Falchi, con Giangavino Vasco, segretario e fondatore (senza diritto di voto), ha esaminato ben 104 poesie. Per la sezione A, riservata a poesie in rima e versi sciolti, la giuria ha assegnato la menzione d'onore ad Antonello Bazzu di Sassari, ("Totu torrat"), a Teresa Piredda Paolini di Escolca ("Canta filla") e Quirina Ruiu di Telti ("Rundula e primmaera"). Premi speciali sono stati assegnati a Ignazio Garau di Palmas Arborea ("Piciocheddu bregungiosu") e Giampaolo Nuscis di Tramatza, con “Lobarzus e sconcoinus”. Per la sezione B, riservata a poesie in rima da destinare al canto corale polifonico, sono stati assegnati i riconoscimenti ad Angelo Maria Ardu di Flussio, con "Proade a cantare", ad Andrea Meleddu di Sorgono cun "Oe" e a Sandro Biccai di Sindia, con "Istringhemi sa manu". Il trofeo "Paolo Pillonca" è stato assegnato alla poesia "Su pensu prusu liberu tou", di Pier Giuseppe Branca di Cheremule. "Grande partecipazione e tanta qualità- dice il fndatore del premio, Giangavino Vasco, anch'egli poeta- che da lustro alla poesia sarda in tutte le sue ramificazioni". La cerimonia di premiazione si terrà a Bortigali in autunno, quindi fissata per l'11 ottobre, nella chiesa di San Palmerio.

© Riproduzione riservata