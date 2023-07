Fa tappa anche a Sennori il progetto per la candidatura a Patrimonio dell’umanità Unesco delle Domus de Janas decorate della Sardegna.

Il municipio del centro della Romangia ha, infatti, ospitato un incontro dove il Centro Studi Identità e Memoria, promotore della candidatura, e i rappresentanti dei Comuni isolani nei cui territori sorgono i 35 siti archeologici inseriti nell’iniziativa hanno fatto il punto sul progetto e delineato i prossimi passi da compiere per la stesura del piano di gestione e il completamento del dossier che l’Italia consegnerà alla Commissione internazionale Unesco all’inizio del 2024.

Sennori è stata scelta come sede della riunione perché con le sue Domus de Janas dell’Orto del Beneficio Parrocchiale fa parte dei Comuni che portano avanti la candidatura Unesco.

L’incontro, condotto dalla presidente del CeSim, Giuseppa Tanda, ha riguardato le modalità di preparazione delle schede che ogni Comune invierà alla Regione Sardegna per chiedere i finanziamenti necessari a soddisfare le rigide prescrizioni che la Commissione Unesco ha dato per l’approvazione della candidatura.

«È un onore per Sennori avere accolto i rappresentanti dei Comuni coinvolti nel progetto per la candidatura delle Domus de janas a patrimonio dell’umanità Unesco - ha dichiarato l’assessora Elena Cornalis -. Come vice sindaco e assessora alla Cultura, insieme con il consigliere delegato all’Archeologia, Michele Soggia, e con tutta l’Amministrazione comunale, ci impegneremo al massimo per realizzare i lavori necessari nei tempi e nei modi dettati dalle Commissioni».

