Il Comune di Domusnovas con Giovanni Sotgia in sella al purosangue inglese Codice d’Onore (scuderia Giuliano Porcu) si è aggiudicato la 35esima edizione del palio di Santa Maria a Guasila. Sotgia ha fatto doppietta trionfando anche nel palio dei vicinati in sella all’Anglo-Arabo Zygo (sempre scuderia Porcu) in rappresentanza de Is Sagrestanus.

Oltre 2mila persone presenti ad assistere alla manifestazione che mancava dal 2019. Nella corsa dei purosangue dietro Sotgia si è piazzato Federico Sanna su Zurrundeddu della scuderia Deiana di Dolianova. Terzo posto per Marco Bitti su Sbirulina (scuderia Luigi Pilloni di Sanluri).

L’ordine di arrivo del palio dei vicinati si completa invece col secondo posto di Riccardo Sulis su Belfagor (scuderia Sulis) in rappresentanza del vicinato Funtana Idda e col terzo posto di Alberto Bianchina su Bors Wana (scuderia Renzo Pusceddu), vicinato Funtana Onnis.

Soddisfatto a fine corsa il fantino Sotgia: “I cavalli, della stessa scuderia, sono andati benissimo. Per quanto mi riguarda ho gestito bene entrambe le corse”. Giuliano Porcu, proprietario di Codice d’Onore: “Ci credevamo tanto dopo il secondo posto al Gran Premio di Sassari. La cavalla ha gradito la pista. Il fantino? L’ha montata alla perfezione”.

“Per due anni siamo stati fermi. Con grande sacrificio abbiamo ripreso. È stato subito ripagato. Lo spettacolo è stato quello che speravamo. Una folla anche inaspettata. Stiamo lavorando sempre di più per miglioraci, cercando di reperire nuovi finanziamenti in modo di poter aumentare il montepremi”, afferma il sindaco di Guasila Paola Casula. “Il fatto che ci sia stata una così ampia partecipazione ad uno spettacolo equestre così importante - prosegue - significa che le tradizioni e la passione sono più forti anche del valore del denaro. L’associazione ippica ha fatto un grande lavoro. Noi come amministrazione l’abbiamo supportata”.

