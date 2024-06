Sono 9 gli appuntamenti di “Estate in Cultura” a Palau, rassegna letteraria dislocata tra la Sala comunale, il Complesso Montiggia e Piazza Popoli d'Europa, nel corso della quale con i diversi autori dialogheranno Liliosa Azara (docente di Storia Contemporanea all'UniTre di Roma), Paolo Borrometi (condirettore dell'Agi), Vincenza Rando (senatrice della Repubblica), Paolo Ardovino e Claudio Inconis.

Una serie, dunque, di interessanti appuntamenti culturali serali, che andranno ad integrare le giornate di sole e di mare dei tanti turisti presenti e dei residenti.

Si parte domani, 29 giugno, nella sala consiliare alle ore 21, col libro “Gallura, cuore pulsate della Sardegna”, di Giacomo Sanna. Si proseguirà con “”Erbario di una suora analfabeta” di Maria Antonietta Pirrigheddu (il 12 luglio); e con Flavio Soriga il 16 luglio (Amori alla finestra) e poi ancora ancora “La ballerina perfetta-Laboratorio di lettura e disegno per bambini”, con l'artista Alessandra Mura (il 23 luglio).

L'ultimo appuntamento del mese sarà il 25, quando Cristina Caboni presenterà “La collana di cristallo”.

Il mese d'agosto s'aprirà con “Gigi Riva. Il campione, l'amico, il mito” di Umberto Oppus e Mario Fadda, per proseguire il 13 con la scrittrice Jessica Rigoli che presenterà il suo libro per ragazzi: “Amici per le ossa”.

Il 28 agosto sarà la volta di Nando Dalla Chiesa e il suo libro “Le ribelli. Storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore”.

A chiudere la rassegna letteraria 2024 sarà Marco De Paolis, il 29 agosto, con “Caccia ai nazisti. Marzabotto, Sant'Anna e le stragi naziste in Italia: la storia del procuratore che ha portato i colpevoli alla sbarra”. L'ingresso è libero.

