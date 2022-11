Ozieri ricorda una delle sue figlie illustri: Maria Teresa Cau. La serata, che vuole ricordare la cantadora a 45 anni dalla sua morte, si terrà venerdì 25 novembre dalle 16.30 e fa parte del progetto "Feminas in gara", finanziato dall'Assessorato al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna.

La manifestazione prenderà il via alle 16.30, presso la sala Don Salis, con un convegno dal titolo "Maria Teresa Cau e il canto femminile in Sardegna" che vedrà gli interventi di Marco Lutzu, Salvatore Carboni, Maria Giovanna Cherchi e Salvatore Patatu. È prevista l'esibizione dei cantadores Maria Giovanna Cherchi, Gianni Denanni, Tino Bazzoni e Roberto Murgia accompagnati alla chitarra da Nino Manca.

Alle 18.30 in piazza Cantareddu (in caso di pioggia ci si sposterà nel Padiglione fieristico di San Nicola), spazio alle voci femminili di Anna Maria Puggioni, Maria Giovanna Cherchi, Franca Pinna, Cecilia Concas, Carla Denule, Vanessa Denanni, Gavino Fiori, Cinzia Boi, Gianfranco e Noemi Mulas, Sara Satta, Sara Ledda, Silvia Sanna, Aurora Cubeddu e Maria Teresa Pirrigheddu e ai chitarristi Nino Manca e Tore Matzau. In programma anche l'esibizione del "Coro Doria" di Chiaramonti diretto dal maestro Salvatore Moraccini.

