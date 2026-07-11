L'interesse e l'affollamento alle varie iniziative confortano gli organizzatori del Festival Internazionale del Libro e della Lettura “Un’Isola in Rete”, che domenica chiude i battenti a Castelsardo.

La giornata di venerdì ha ospitato presso l’Archivio Storico della Biblioteca Comunale l’ultimo atto della scuola estiva di Critica e Letteratura, tenuta da Alessandro Cadoni, Giorgio Ficara, Filippo La Porta, Raffaele Manica e Massimo Onofri. Le presentazioni letterarie hanno coinvolto Anna Dolfi con il suo volume Il paesaggio tra le righe,Filippo La Porta, con l'opera Elogio della vita ordinaria e Jody Gambino con il suo libro Secondo Moravia

Il saggio di Gambino, che ha vinto la VII edizione del Premio per la giovane critica “Dino Garrone”.

La serata è proseguita dopo il tramonto nelle Terrazze della Sala XI del Castello dei Doria. Il primo a salire sul palco è stato il Premio Strega del 2013 Walter Siti, che ha presentato il suo saggio La fuga immobile, seguito dall’interessante chiacchierata di Nina Gigante su Supernova. Gesuino Nemus ha concluso la giornata con il racconto delle peculiarità del libro La bambina che vide gli occhi di Dio. Ad intervallare le presentazioni letterarie è stato il concerto di musica dal vivo del Rita Casiddu Trio, con Rita Casiddu alla voce, Peppino Anfossi al violino e Maurizio Pulina al piano.

La rassegna si concluderà domenica 12 luglio con l’ultimo appuntamento nelle Terrazze della Sala XI del Castello dei Doria, dove saranno protagonisti Marcello Fois con L’immensa distrazione, Ciriaco Offeddu con Angelina e Caterina Battilocchio con La guardiana. Ad accompagnare gli autori e il pubblico ci sarà il concerto di musica leggera dei DOC Sound, con la partecipazione speciale di Francesco Piu.

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