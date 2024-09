Un concerto benefico per celebrare la memoria di Bianca Muscas, storica dirigente dell’Unicef provinciale, scomparsa poco più di un anno fa dopo una vita dedicata al sociale. L’iniziativa, in programma venerdì, in piazza Cattedrale, alle 21, è del nipote Andrea Muscas.

«Dovevo e volevo creare un evento per ricordare mia nonna dopo la sua morte e così farò, portando sul palco una passione che io e lei condividevamo, la musica», spiega il giovane che sarà anche protagonista di “Note per Bianca” con il suo gruppo chiamato, non a caso, “White lady band”.

Sul palco anche “Ambarbà”, formazione creata da Antonello Palmas Cotogno, musicista professionista che da qualche anno è tornato nella sua Bauladu dopo decenni di lavoro in tutta Italia, e il duo composto da Giambattista Longu e Riccardo Zinzula con violino e pianoforte. Parteciperanno anche Mino Mereu e Patrick Abbate e il compositore e docente di musica Alessandro Bellati, che riceverà un premio offerto dall’oreficeria Rocca per la canzone “Cambio di mentalità”, un monito per il futuro scritto appositamente per la serata.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione del comitato Unicef cittadino, presieduto da Paola Brai, del Comune e della Pro loco.

