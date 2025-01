Il museo Antiquarium Arborense ha un nuovo curatore. Si tratta di Massimiliano Secci, archeologo subacqueo di 48 anni.

Ha ottenuto il punteggio più alto nella selezione pubblica bandita dal Comune lo scorso settembre: la commissione giudicatrice gli assegnato 19 punti per il progetto presentato, a cui si sommano altri 8,5 punti per la valutazione dei titoli. Un totale di 27,5 punti che gli ha permesso di superare gli altri cinque aspiranti direttori (tre domande erano state escluse). L’incarico, a lungo ricoperto dall’archeologo Raimondo Zucca, avrà una durata triennale.

Oltre alla gestione del complesso di piazza Corrias , attualmente al centro di un intervento di riqualificazione, «il direttore - si legge nel bando - dovrà curare la direzione scientifica delle torri (di Mariano II, di Portixedda e di Torregrande), raccordarsi costantemente con l’assessorato alla Cultura del Comune e la Fondazione Oristano per la definizione dei programmi e progetti inerenti la valorizzazione e promozione del museo e dei monumento». Soddisfatto l’assessore competente, Luca Faedda. «È un ruolo fondamentale - afferma - il prossimo passo sarà la nomina del nuovo direttore della Pinacoteca».

