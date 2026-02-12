L'Othoca di Oristano si prepara alla sfida dei Campionati di Italiano. Pochi giorni fa ha preso il via la competizione. «Anche quest’anno, siamo l’unica scuola di Oristano che partecipa alla gara - spiega il dirigente scolastico Serafino Piras - è la prova che nel nostro Istituto, benché di impostazione tecnico-scientifica, la formazione umanistica sia per noi fondamentale». I Campionati di Italiano nascono, infatti, con obiettivi ambiziosi e necessari: incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, riconosciuta come elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione di tutte le conoscenze e competenze. Non si tratta solo di grammatica o

sintassi, ma di quella padronanza linguistica che permette di pensare con chiarezza, argomentare con efficacia, comprendere la complessità del mondo. La manifestazione vuole inoltre sollecitare negli studenti l’interesse e la motivazione a migliorare le proprie competenze linguistiche, promuovendo e valorizzando il merito in questo ambito spesso sottovalutato. La competizione si articolerà in tre fasi successive: la gara d’Istituto, che rappresenta il primo banco di prova, la gara regionale per chi supererà questa selezione iniziale, e infine la gara nazionale, traguardo ambito per i migliori talenti linguistici in Italia. Lunedì 9 febbraio si è tenuta la fase d’Istituto, che ha visto sfidarsi gli studenti

divisi in due categorie: Junior, riservata al biennio, e Senior, per le classi del triennio. La manifestazione gode di un prestigioso supporto istituzionale. È promossa e organizzata dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Uffici Scolastici Regionali, l’Associazione per la storia della lingua italiana, l’Associazione degli Italianisti e il Premio Campiello Giovani.

