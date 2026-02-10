Dal 5 febbraio Melissa Ricetti è la nuova Direttrice della Direzione Regionale Musei nazionali Sardegna. Sostituisce Francesco Muscolino alla guida dell’Ufficio del Ministero della Cultura che si occupa della gestione e valorizzazione dei musei statali in Sardegna.

Archeologa orientalista con un Dottorato di Ricerca conseguito presso l'Università di Roma La Sapienza, Melissa Ricetti ha compiuto i suoi studi tra Italia e Turchia. Conta numerose partecipazioni a missioni archeologiche e progetti di ricerca italiani e internazionali.

Dal 2018, assunta come funzionaria archeologa al Ministero della Cultura, lavora in Friuli Venezia Giulia, prima per il Segretariato regionale e in seguito per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

A seguito di idoneità al I Corso-concorso per dirigenti tecnici del Ministero della cultura, diventa dirigente di ruolo nel 2025. È al suo primo incarico direttivo.

