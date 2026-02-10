Riconferma per Nina Puddu alla guida della Delegazione Sardegna dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino. La decisione è arrivata nel corso dell’assemblea elettiva, che si è svolta venerdì 6 febbraio nella Cantina Quartomoro, in località Is Bangius a Marrubiu. All’evento hanno partecipato socie provenienti da tutta l’Isola. Nel segno della continuità, l’assemblea ha rinnovato la fiducia alla delegata regionale, confermandola per un nuovo mandato alla luce del lavoro svolto negli anni precedenti.

Nel corso dell’incontro sono state inoltre elette vice delegate regionali Luciana Baso (Cantina Quartomoro) e Domenica Meloni (Cantina del Vermentino), insieme alla riconfermata Cristina Mamusa (Le Strade del Gusto), che affiancheranno Nina Puddu nel coordinamento delle attività e nello sviluppo dei progetti futuri dell’associazione in Sardegna.

Fondata nel 1988, Le Donne del Vino è una delle associazioni più attive e riconosciute del panorama vitivinicolo italiano. Riunisce produttrici, enologhe, sommelier, ristoratrici, giornaliste e professioniste del settore con l’obiettivo di promuovere la cultura del vino, il ruolo delle donne nella filiera e il valore dei territori attraverso iniziative culturali, formative e di promozione.

La delegazione Sardegna, composta da 54 socie tra produttrici, sommelier, ristoratrici, giornaliste e professioniste nel mondo del vino, rappresenta una realtà dinamica e in costante crescita, impegnata nella valorizzazione delle eccellenze vitivinicole isolane e nella costruzione di una rete solida tra professioniste del comparto.

Emozione e gratitudine per Nina Puddu dopo la riconferma: «Sono onorata della fiducia delle socie di Donne del Vino Sardegna che mi affidano per altri tre anni il ruolo di delegata regionale. Ringrazio le vice delegate del primo mandato e do il benvenuto a Luciana Baso, Domenica Meloni e alla riconfermata Cristina Mamusa: insieme porteremo energie e nuove idee. Nei prossimi anni ci concentreremo su progetti per valorizzare le donne nel vino, promuovere cultura, formazione e sostenibilità, rafforzando i legami con il territorio e le nuove generazioni».

