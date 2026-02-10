Doppio spettacolo venerdì al teatro Astra di Sassari: alle 10 per le scuole e alle 20.30 andrà in scena "D'amore e discordia", esito finale del laboratorio di canto tenuto dalla docente Eliana Carboni.

Il lavoro dopo il debutto lo scorso anno a giugno, si presenta ora al grande pubblico in una nuova veste. Liberamente ispirato alla struttura del musical, ma rivisitato in chiave più moderna e comica, lo spettacolo contiene alcuni dei brani più famosi del genere pop e musical eseguiti in live, in italiano e in inglese e si sviluppa ispirandosi alla mitologia greca e agli archetipi classici propri dei personaggi e delle situazioni ricorrenti nei racconti ellenici.

"D'amore e discordia" è il primo di una serie di spettacoli che la Compagnia Teatro Sassari intende proporre per scoprire e valorizzare giovani autori, attraverso linguaggi nuovi e sperimentali sia nel campo teatrale che in quello musicale. Sul palco: Eliana Carboni, Alessandra Muntoni, Maria Josè Nufris, Antonella Pala, Ilaria Pala, Luca Pala, Elias Pirari, Alessia Spiga. Chitarra: Maurizio Cadelano. Pianoforte: Claudio Uccioni Sassu. Allestimento scenico Tomaso Tanda. Disegno Luci e Fonica Grandi Luci di Tony Grandi.

Al centro della vicenda una storia d'amore fra un timido sarto e una ragazza dall’animo nobile estremamente insicura. Purtroppo, però, entrambi decideranno che il modo migliore di conquistarsi a vicenda sarà con l’aiuto del Divino, o meglio, delle divinità. Atena e Afrodite, accompagnate dagli eccentrici abitanti del monte Olimpo, si contenderanno il titolo della migliore Dea del millennio.

