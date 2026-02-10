Arriva a Quartu Sant’Elena, nello Spazio Michelangelo Pira in via Brigata Sassari, la mostra personale “Fulmini e Saette” dell’artista cagliaritano Andrea Ferrero Sette, curata da Antonia Giulia Maxia.

Ferrero è un pittore generoso, capace di trasformare un singolo dettaglio in una vasta serie di studi e composizioni. Guidato da un’idea chiara e da un progetto ben definito, il suo lavoro prende avvio dalla geometria per evolversi in flussi di forme e colori intensi, capaci di catturare lo sguardo e raccontare il processo creativo con forza e originalità.

La nuova serie delle Diagonali è il risultato di una ricerca avviata in occasione della mostra tenutasi alla MEM di Cagliari la scorsa estate. Da una composizione in bianco e nero, intitolata Il velo di Maya, emerge uno squarcio nero in diagonale che divide i grigi sfumati di ampi campi triangolari della superficie. La linea drammatica assume il senso della crepa, con la sua irregolarità e tensione; in altri esiti, invece, la linea si alleggerisce e mitiga le asperità. La direzione dal basso verso l’alto indica la positività del segno che, nelle varie sequenze, conquista posizione ed espressione cromatica, vera passione di Andrea.

Il pittore pensa continuamente a una tavolozza variegata, nella quale il segno gioca un ruolo centrale: fili, pennellate e ditate dialogano all’interno della composizione. Tra progetto e casualità si dispiega così l’opera, da osservare e su cui riflettere attraverso modalità non scontate dell’intelletto.

L’inaugurazione è prevista per oggi alle 19. Modera l’incontro Marcella Serreli. La mostra resterà aperta sino al 28 febbraio.

