Si moltiplicano i programmi per Carnevale, e anche la scena locale offre il suo. Questo giovedì 12 torneranno dal vivo i Malasorti sul palco di Su Tzirculu a Cagliari: le porte del locale di via Molise 58 saranno aperte già alle 19 per la festa in maschera, a cui seguirà il concerto del trio alle 21 e, al termine, chiuderanno le selezioni musicali di Dj Busta.

In una sorprendente reunion caduta nel Giovedì Grasso del capoluogo, tornerà assieme quello che potrebbe definirsi un supergruppo del panorama isolano. Sotto il nome dei Malasorti si riuniscono infatti Emanuele "Lele" Pittoni (voce), Arrogalla (alias Francesco Medda, all'elettronica) e Francesco Bachis (tromba), in un triangolo creativo tra il producer quartese e i due artisti, già nei Ratapignata. E, soprattutto, dall'amore per le musiche ethno e world: a volte definendo il proprio stile "electrocumbia reggaedub", il terzetto in realtà aggiunge al mix anche influenze balcane, jazz, sarde e mediterranee in generale, con un punto fisso nel "non finito" come linguaggio sonoro.

Il cantato in lingua sarda di Pittoni riempie così i paesaggi sparsi e atmosferici di Arrogalla, in una struttura punteggiata dalla poliedrica tromba di Bachis. Debuttando con il videoclip omonimo nel 2013, con regia di Enrico Ciccu, cinque anni dopo il trio inizia a collaborare con l'etichetta regionale S'ArdMusic, per cui pubblica il debutto in studio "S'ArdiCity" (2018) e il successivo "Mala Manera" (2020).

