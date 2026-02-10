Si è concluso il viaggio culturale in Toscana promosso dall’associazione Tradizioni Popolari di Ortacesus, che dal 6 febbraio ha portato un gruppo di appassionati di danza e musica tradizionale sarda nel territorio di Pomarance, in provincia di Pisa.

La delegazione, composta da cinque coppie provenienti da Barrali, Ortacesus, Escalaplano, Quartu Sant’Elena e Senorbì, tutte affiliate all’ente di promozione sportiva Opes Sardegna, ha soggiornato nell’agriturismo Il Pratone di Montegemoli, struttura gestita da Pietrina Calia, originaria di Orune, insieme alla figlia Jasmine Onnis.

Il programma ha unito turismo, cultura e spettacolo, valorizzando le tradizioni isolane in un contesto di scambio culturale. Le esibizioni si sono svolte sabato sera e domenica a pranzo all’interno dell’agriturismo, mentre domenica sera il gruppo ha portato sul palco del teatro comunale di Pomarance canti, balli e musiche della tradizione sarda. Particolarmente apprezzate le performance accompagnate dalla voce di Francesco Fais di Santulussurgiu e dall’organetto di Andrea Sollai di Senorbì. Il gruppo ha inoltre avuto modo di esibirsi nel teatro “I Coraggiosi” di Pomarance, ricevendo calorosi applausi dal pubblico.

L’iniziativa, organizzata e presentata dal maestro Tonio Schirru, presidente e direttore artistico dell’associazione, ha rappresentato un’occasione di promozione della cultura sarda fuori dall’Isola, rafforzando i legami tra Sardegna e Toscana nel segno delle tradizioni popolari.

