Corso di sceneggiatura fumettistica a SassariCome docente c'è lo sceneggiatore Stefano Enna
Al via il corso di Sceneggiatura Fumettistica, pensato per tutti gli appassionati del mondo del fumetto che desiderano trasformare le proprie idee in storie strutturate e professionali. L’offerta formativa dell’AiCS FP Sardegna sarà presentata venerdì alle 16 nella sede di via Cedrino 3 a Sassari. Le lezioni si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 16.30.
Il percorso guiderà i partecipanti attraverso le principali tecniche della scrittura per il fumetto: dalla costruzione del soggetto e del plot, alla realizzazione di una Graphic Novel, fino alla costruzione dei dialoghi e alla stesura della sceneggiatura con “gabbia”. Particolare attenzione sarà dedicata alla struttura all’italiana su sei vignette, nello stile delle grandi scuole Disney e Bonelli.
Il corso sarà tenuto da Stefano Enna, sceneggiatore, editor freelance e scrittore creativo che ha preso parte a vari progetti speciali della Accademia Disney e tramite la Mega Animation ha collaborato con Disney Channel per i corti sulla sicurezza stradale di American Dragon. Ha lavorato con Soleil per la serie Wondercity di G. Gualdoni, con la Mattell, tramite Studio Chiesa, al restyling completo e la serie a fumetti di Barbie assieme a Giulia conti (Autrice Witch) ed Elisabetta Agnone (creatrice di Witch e Faerie Oaks). Tra i suoi lavori anche la serie Angel's Friends e la collaborazione come sceneggiatore alla serie a fumetti, Storie di Sardegna, a cura di Bepi Vigna, edita da L'Unione Sarda.
«L’offerta formativa di AiCS FP Sardegna continua a crescere e a diversificarsi – sottolinea il direttore Franco Cassano – con l’obiettivo di rispondere alle passioni e alle aspirazioni dei giovani e degli adulti del territorio. Accanto ai percorsi più tradizionali, abbiamo voluto inserire un corso di sceneggiatura fumettistica che rappresenta un’opportunità concreta per sviluppare competenze creative spendibili anche in ambito professionale».