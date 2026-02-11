Al via il corso di Sceneggiatura Fumettistica, pensato per tutti gli appassionati del mondo del fumetto che desiderano trasformare le proprie idee in storie strutturate e professionali. L’offerta formativa dell’AiCS FP Sardegna sarà presentata venerdì alle 16 nella sede di via Cedrino 3 a Sassari. Le lezioni si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 16.30.

Il percorso guiderà i partecipanti attraverso le principali tecniche della scrittura per il fumetto: dalla costruzione del soggetto e del plot, alla realizzazione di una Graphic Novel, fino alla costruzione dei dialoghi e alla stesura della sceneggiatura con “gabbia”. Particolare attenzione sarà dedicata alla struttura all’italiana su sei vignette, nello stile delle grandi scuole Disney e Bonelli.

Il corso sarà tenuto da Stefano Enna, sceneggiatore, editor freelance e scrittore creativo che ha preso parte a vari progetti speciali della Accademia Disney e tramite la Mega Animation ha collaborato con Disney Channel per i corti sulla sicurezza stradale di American Dragon. Ha lavorato con Soleil per la serie Wondercity di G. Gualdoni, con la Mattell, tramite Studio Chiesa, al restyling completo e la serie a fumetti di Barbie assieme a Giulia conti (Autrice Witch) ed Elisabetta Agnone (creatrice di Witch e Faerie Oaks). Tra i suoi lavori anche la serie Angel's Friends e la collaborazione come sceneggiatore alla serie a fumetti, Storie di Sardegna, a cura di Bepi Vigna, edita da L'Unione Sarda.

«L’offerta formativa di AiCS FP Sardegna continua a crescere e a diversificarsi – sottolinea il direttore Franco Cassano – con l’obiettivo di rispondere alle passioni e alle aspirazioni dei giovani e degli adulti del territorio. Accanto ai percorsi più tradizionali, abbiamo voluto inserire un corso di sceneggiatura fumettistica che rappresenta un’opportunità concreta per sviluppare competenze creative spendibili anche in ambito professionale».

© Riproduzione riservata