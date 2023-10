Si rinnova la collaborazione tra le scuole e l’Istituto storico per la ricerca e la documentazione sul Giudicato d’Arborea e il Marchesato di Oristano.

Le attività culturali dedicate agli studenti prenderanno il via sabato, all’Hopitalis Sancti Antoni, con un incontro propedeutico sulla Carta De Logu. A partire dalle 10, circa ottanta ragazzi provenienti dall’istituto comprensivo 1 di piazza Manno e dagli istituti superiori Lorenzo Mossa e Mariano IV ascolteranno alcuni capitoli del testo giuridico in lingua sarda in cui sono raccolti diritto civile e penale con leggi valide nel regno giudicale d’Arborea. Sarà l’attore Gianluca Medas ad interpretare la lettura.

I lavori, dopo il saluto dell’assessore comunale alla Cultura Luca Faedda, saranno aperti dal direttore scientifico dell’Istar Giampaolo Mele che si soffermerà sull’importanza della Carta de Logu, aggiornata dalla giudicessa Eleonora dopo l’emanazione del codice di leggi da parte del padre Mariano IV.

Al coordinatore delle attività didattiche dell’Istar Maurizio Casu il compito di offrire agli studenti un inquadramento della storia giudicale arborense, anche grazie all’ausilio di materiali didattici disponibili nel sito ufficiale “Arborensia”.

