Due immagini: in una un’amazzone mentre infilza la stella in via Duomo dove è in evidenza anche il vestito indossato con tanto di velo e le rosette che addobbano il cavallo, nell’altra invece tre cavalieri sopra i loro destrieri durante le pariglie.

Quelle che il pubblico della giostra non vede l’ora di vedere nuovamente in via Mazzini dopo due anni di stop a causa della pandemia. La Sartiglia anche questa volta sbarca nei francobolli. Per gli appassionati un’occasione da non perdere.

In occasione delle celebrazioni per la Sartiglia in programma a Oristano il 19 e il 21 febbraio, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bolli speciali con la dicitura “Sa Sartiglia – Gremio dei Contadini - 19.2.2023” e “Sa Sartiglia – Gremio dei Falegnami - 21.2.2023” richiesto dalla Fondazione Oristano.

«Negli stessi giorni, dalle 11 alle 17, - fanno sapere da Poste Italiane con una nota - sarà possibile timbrare con i bolli speciali le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita al "Villaggio Sartiglia" in Piazza Cova a Oristano».

