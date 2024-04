Da grande vuole fare il medico, intanto studia ottenendo ottimi risultati. Carlo Zoccheddu della 5b del liceo scientifico Mariano IV di Oristano, biomedico, ha vinto i campionati delle Scienze naturali 2024 della Sardegna nella categoria Triennio Biologia.

A Cagliari, nell’aula magna del Liceo Euclide, è riuscito a sbaragliare altri 69 concorrenti arrivati da tutta l’Isola per contendersi il prestigioso titolo. Carlo Zoccheddu, residente a Ula Tirso, 18 anni, studente della professoressa Rosangela Melis, per sostenere i campionati è stato preparato dal professore del liceo Stefano Pusceddu. «Per noi è stato un risultato importante - osserva il docente - è un ragazzo preparato e diligente che ha sempre avuto il massimo dei voti nelle Scienze naturali, una materia che lo ha sempre appassionato e nella quale si è sempre impegnato con grande serietà. Siamo molto contenti dei risultati raggiunti dai nostri studenti – continua Pusceddu – occasioni come queste sono utili perché rappresentano un modo diverso di approcciarsi e confrontarsi con le materie che si studiano, e danno modo di approfondire argomenti che non sempre vengono trattati nel corso dell’anno scolastico».

Ma non è finita. Ora al giovane spetta un altro importante impegno, la Finale Nazionale, nella quale si confronterà con tutti i campioni regionali d’Italia. L'evento si svolgerà ad Assisi il prossimo 11 maggio.

I Campionati delle Scienze naturali organizzati ogni anno dall’Associazione degli Insegnanti di Scienze Naturali, su incarico del Ministero dell’Istruzione, prevedono una fase d’istituto e una regionale per le categorie Biennio, Triennio Biologia e Triennio Scienze della Terra. I vincitori delle finali regionali partecipano alla Finale Nazionale. Il campione nazionale e i migliori classificati faranno parte della squadra che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali di Biologia che si svolgeranno ad Astana dal 7 al 14 luglio 2024.

© Riproduzione riservata