Si rinnovano gli appuntamenti culturali dell’Istituto Don Deodato Meloni di Nuraxinieddu che già da qualche anno ha creato un gustoso connubio tra letteratura ed enogastronomia: "Oltre il caffè e i salotti letterari".

Mercoledì 6 dicembre alle 15.45 il nuovo evento dedicato all’Università della Terza Età di Oristano. Nell’ex Hotel Amsicora a Oristano sede dei laboratori del Don Deodato, gli alunni dell’istituto alberghiero, guidati dagli insegnanti Paola Aracu, Antonello Melis, Eleonora Uliana e Andrea Vargiu, organizzano un “percorso culturale” alla ricerca delle contaminazioni tra enogastronomia e cultura sarda, oltre il caffè e i salotti letterari.

Diversi gli autori e le loro citazioni enogastronomiche: Grazia Deledda, Antonio Gramsci, Giuseppe Dessì, Vico Mossa, e gli oristanesi Peppetto Pau e Antonio Garau, capaci di offrire spunti significativi sulle abitudini alimentari isolane, in particolare da fine ‘800 alla prima metà del ‘900. Un’ora conviviale che inizia con un omaggio a Eleonora d’Arborea e si chiude con la cucina e la voce di Maria Carta, per «il piacere di condividere il cibo come cultura», spiegano i docenti.

Un percorso letterario accompagnato da dolci tipici della tradizione sarda e da rivisitazioni moderne, preparati dagli studenti dell’Alberghiero, che oltre a curare il servizio in sala leggeranno alcune citazioni della cucina sarda estrapolate dalle pagine dei celebri autori sardi.

L’offerta formativa del Don Deodato Meloni dialoga così con il territorio per narrare cibo, sapori e ricette, proprio là dove la cultura si è prestata all’arte culinaria.

