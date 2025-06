Si è chiusa nella suggestiva cornice del Forte Village di Santa Margherita di Pula, con un gran galà ricchissimo di star internazionali e celebri personalità del cinema e della tv di casa nostra, la sezione delle premiazioni del Filming Italy Sardegna Festival che prosegue fino al 28 giugno presso il Notorious Cinema di Piazza L’Unione Sarda a Cagliari con tante proiezioni, anteprime e incontri con i protagonisti delle pellicole che saranno in distribuzione nel corso dell’estate in occasione del progetto del Ministero della Cultura “Cinema Revolution”: importante iniziativa che consentirà di assistere a film italiani ed europei al prezzo scontato di 3 euro e 50.

Tante le stelle del piccolo e grande schermo a sfilare nel green carpet allestito dalla direttrice artistica della kermesse Tiziana Rocca nella piazzetta del celebre resort andata sold out con un pubblico di giovanissimi, appassionati, studenti, famiglie, turisti e semplici curiosi desiderosi di poter vedere dal vivo personaggi ammirati solo attraverso uno schermo, in casa o nelle multisale cinematografiche.

Un parterre de roi con Alex Wolf, Andy Serkis, Antonia Fotaras, Ashley Greene, Aurora Giovinazzo, Barbara Foria, Cheryl Hines, Chiara Iezzi, Chiara King, Claire Sliney, Claudia Gerini,

Claudia Tranchese, Darko Peric, Emanuele Propizio, Ezra Miller, Fabio Testi, Fausto Leali, Fran Drescher, Francesco Paolantoni, Francesco Scianna, Franco Nero, Gabriele Mainetti, Gabrielle Tati, Gaia Girace, Gia Coppola, Giovanni Esposito, Heather Graham, Irene Maiorino, Jane Seymour, Joe Manganiello, Karen Pittman, Lola Ponce, Luke Wilson, Maria Grazia Cucinotta, Marco Bocci, la madrina del Festival Martina Stella, Massimiliano Bruno, Melissa Roxburgh, la presidente della Giuria Micaela Ramazzotti, Michael Zelniker, Missi Pyle, Nathalie Emmanuel, Nicolas Maupas, Olivia Holt, Paolo Conticini, l’amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, Peter Chelsom, Pif, Pom Klementieff, Rocio Munoz Morales, Rosalia Porcaro, Sagaw President, Sergio Castellitto, Shea Whigham, Silvia D'amico, Silvio Soldini, Simon Baker, Tom Glynn Carney, Veronica Perseo e Yvonne Sciò.

Tanti i momenti divertenti nel corso delle quattro serate ma in particolare hanno brillato in una scenetta esilarante nel corso del galà finale Francesco Paolantoni, celeberrimo attore comico e ideatore di personaggi che hanno fatto scuola e continuano a restare iconici nelle giovani generazioni, ed un altro interprete sempre di tradizione napoletana, amatissimo e seguitissimo anche in tv ed in teatro, Giovanni Esposito, caratterista impareggiabile e al suo debutto come regista con il film “Nero” con cui è stato candidato a miglior regista esordiente ai Nastri d’Argento 2025.

Un mix esplosivo di parlata dialettale, battute fulminanti, trovate geniali ed una giusta dose di pura improvvisazione teatrale, il tutto con traduzioni simultanee ironiche grazie alla bravura della eccellente Antonella Di Liddo, ha strappato fragorose risate al pubblico che ha applaudito a scena aperto i due straordinari attori, un cameo divertentissimo e azzeccato che ha fatto sorridere e apprezzare le capacità istrioniche di due capisaldi della comicità made in Italy.

Francesco Paolantoni tornerà in Sardegna il 31 luglio a Carbonia, per la stagione artistica a Monte Sirai voluta dal Comune di Carbonia, con un "Pierino ed il Lupo" molto speciale, come ci racconta lo stesso attore nel videosaluto ai lettori de L’Unione Sarda.

L.P.

