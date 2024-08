Il Comune di Ittiri con la collaborazione della Pro Loco e di AIF (Associazione per l'insegnamento della fisica) promuovono l’evento intitolato “Onde gravitazionali, Einstein Telescope e cielo stellato a Ittiri”, un viaggio in una storia lunga 14 miliardi di anni, in programma lunedì 5 agosto alle ore 21, presso il centro per le Arti.

Speaker saranno Matteo Tuveri (Unica e INFN Cagliari) e Arianna Steri (Unica e INFN Cagliari). Racconteranno il viaggio per l’Isola, partendo dalla Barbagia di Lula, Bitti e Onanì e dal futuro rivelatore di onde gravitazionali Einstein Telescope che potrebbe trovare casa nel territorio barbaricino, dove un giovane fisico proietta se stesso e la sua terra, la Sardegna, verso l’origine del cosmo, alla scoperta delle onde gravitazionali più antiche dell’universo, e di un’Isola al centro scientifico del mondo.

Dopo il monologo a cura di Matteo Tuveri, fisico teorico, divulgatore scientifico e comunicatore della scienza, lo stesso dialogherà con Arianna Steri, ingegnere chimico e dottoranda presso l'Università degli studi di Cagliari, ricercatrice all’INFN Cagliari. Infine l’intervento di Gian Nicola Cabizza, fisico e divulgatore scientifico, dal titolo “Stelle, costellazioni tra scienza, miti, storia e tradizione”.

