Dopo la mostra “Spazi del Passato”, inserita nel programma di Monumenti aperti 2025, venerdì alle 18.30, alla Società dello stucco di Olbia, verrà inaugurata l’esposizione di Patrizia Piselli “Passeggiata fiorentina”.

La mostra della fotografa, che fa parte del gruppo che fa capo alle attività di Argonauti, propone una serie di immagini di sicuro effetto della città di Firenze. «La frequento da quando ero una ragazzina», spiega Piselli a proposito del capoluogo della Toscana. «Avevo 16 anni quando, per la prima volta, visitai Firenze. Da quella prima volta, ogni occasione era buona per tornarci. La prima passeggiata era sempre quella e ve la ripropongo attraverso queste immagini: Oltrarno con Santo Spirito, Ponte Vecchio Piazza della Signoria e tutte le meraviglie del centro».

Le foto di “Spazi del Passato”, alcune delle quali «sono omaggi a persone a me care, perché se amo Firenze lo devo a loro», sottolinea l’autrice della mostra, raccontano questo e altro: appuntamento in via Cavour.

