Verrà presentato domattina, alle 11, nella sala parrocchiale della chiesa Sacra Famiglia il libro “Tre giorni lunghi una vita: dieci anni dall’alluvione in Sardegna del 2013” (Amazon) del giornalista olbiese Giordano Contu. A 10 anni esatti dalla tragica alluvione che colpì l’Isola, nel giorno in cui la città commemorerà le sue vittime con l’inaugurazione di un monumento ai caduti e una lunga fiaccolata, il volume introduce la giornata della memoria con le testimonianze, i racconti, le storie eroiche dei salvataggi e ricordando l’impegno dei soccorritori, della Chiesa, dei tanti volontari.

Un momento di riflessione che servirà a mettere il punto sul dissesto idrogeologico, le responsabilità politiche e civili del disastro naturale. Il libro raccoglie i contributi di vari autori: la prefazione è del vescovo di Nuoro, Antonello Mura, l’introduzione del politico Gian Piero Scanu, la postfazione a cura del direttore dell’Ansa, Luigi Contu. Diversi i racconti e le testimonianze raccolte dai giornalisti Luciano Piras, Roberto Comparetti, Mario Pirrigheddu e Valentina Contiero; chiude il volume l’intervista con Anna Tilocca.

L’evento si aprirà con i saluti del Vescovo emerito di Tempio-Ampurias, Sebastiano Sanguinetti, e del Vicario Generale, Don Andrea Raffatellu, parroco della chiesa della Sacra Famiglia di Olbia; a seguire la giornalista Stefania Costa, dialogherà con l’autore. Giornalista professionista, Giordano Contu vive a Roma dove ha perfezionato gli studi in neurogiornalismo; collabora con il quotidiano “L’Osservatore Romano” e scrive per agenzie di stampa nazionali e per la rivista Vincenziana. Il ricavato della vendita andrà in beneficenza.

