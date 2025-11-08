Olbia, al liceo "L.Mossa" parte la rassegna letterariaDialoghi con gli autori al via il 21 novembre
Parte il 21 Novembre, alle 18.00, l’interessante rassegna di incontri letterari promossa dal Liceo Scientifico “L. Mossa”, iniziativa aperta al pubblico e che vedrà protagonisti gli studenti dell’Istituto impegnati a dialogare con gli autori, sotto la guida del professore Filippo Pace. Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di apertura e confronto con la città, come sottolinea il dirigente scolastico Gianluca Corda. “La valorizzazione della lettura rappresenta una delle dimensioni fondamentali della formazione culturale dei nostri studenti – afferma – e il Liceo Scientifico “L. Mossa”, attraverso i progetti già in atto “Processo al libro” e “Club del libro”, sta promuovendo da tempo una riflessione condivisa sul valore dei libri come strumenti di conoscenza, dialogo e crescita personale. L’iniziativa che proponiamo si aggiunge alle precedenti attività già avviate nelle scorse settimane e prosegue un percorso di apertura della scuola alla città, offrendo momenti di incontro e confronto culturale. La decisione di aprire il Liceo anche nel pomeriggio – prosegue Corda - nasce proprio dal desiderio di rendere la scuola un luogo vivo, inclusivo e partecipato, capace di coinvolgere non solo gli studenti ma anche la comunità esterna. Crediamo che la lettura possa essere una straordinaria occasione di dialogo tra le generazioni e un potente strumento di cittadinanza culturale”. Primo ospite del progetto lo scrittore Alessandro De Roma con la sua opera “Il principe rosa” (Fandango Libri), un'intensa esplorazione del vissuto, quando i sogni di giustizia e salvezza dell'infanzia si scontrano con la precarietà della vita. Dopo un lutto lacerante, Maristella intraprenderà un viaggio non convenzionale, prima a Calcutta e poi a Nizza, viaggio che è l'unica via per fare i conti con ciò che resta dei suoi sogni. A dialogare con l’autore sarà Filippo Pace, coordinatore del progetto: “La soddisfazione per me più grande è quella di rendere gli studenti protagonisti – sottolinea - I ragazzi sono molto sensibili e hanno tanto da offrire: io, nel mio piccolo, cerco da sempre di ascoltarli e di incoraggiarne la creatività. Credo, infatti, che proprio la creatività sia la medicina più efficace contro il disagio, non solo giovanile.” Introduzione curata da Corda e intervento di Federica Catasta, direttrice di Suentu Lab, spazio polivalente e centro culturale, fondato e gestito dalle associazioni Mediterrarte e Archè, attive da molti anni sul territorio, nel primo appuntamento sono cinque gli alunni, della VB, chiamati a interloquire con De Roma: Alice Careddu, Cristiano Corrias, Giacomo Cudoni, Paolo Moretti, Hilary Ponzo. La presentazione sarà arricchita dagli intermezzi musicali di Mario Nanu e dalle letture di Paola Scanu. Prossimo appuntamento, Lunedi 1° dicembre alle 10.00, con lo scrittore Alberto Capitta e il suo ultimo libro “La pastora”, edito da Maestrale.