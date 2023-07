La Direzione regionale musei Sardegna - ministero della Cultura, ha progettato un importante risistemazione dell’area archeologica di Turris Libisonis, l’antica città di Porto Torres, attraverso la creazione di nuovi percorsi, finanziati con fondi legati al Pnrr, che prevedono un nuovo sistema di camminamenti.

Un intervento di valorizzazione dell’area per consentire di visitare in modo più agevole il patrimonio archeologico presente, anche alla luce delle nuove scoperte. Nei giorni scorsi in attuazione dell’importante progetto il Comune, su richesta della Direzione musei, ha provveduto a rimuovere un vecchio ponte d’acciaio presente nell’area monumentale, situato a nord delle terme Centrali, una struttura costruita circa 20 anni fa e mai entrata in funzione, inutilizzabile sia per difetti di montaggio sia per l’assenza d traversine.

Il ponte rappresentava soltanto un elemento di degrado e di disturbo paesaggistico che limitava la visuale del sito archeologico. In virtù dell’accordo quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, è stata disposta la rimozione del ponte attraverso l’affidamento alla AAC cooperativa sociale con sede locale.

