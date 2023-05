Un sabato – il 13 maggio - in alcuni dei luoghi simboli della cultura in Sardegna con contorno di musica e altri eventi. Al simbolico prezzo di un euro. Domenica torna la Notte Europea dei Musei, con ingresso serale. La proposta nei Musei della Direzione regionale Sardegna è un’occasione speciale per conoscere i nuovi allestimenti museali, alcuni reperti e dipinti inediti provenienti dai depositi e scoprire le prime anticipazioni sui nuovi progetti.

La Pinacoteca Nazionale di Sassari, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Ma…donne, organizza alle 18 un concerto itinerante tra le sale dal titolo La Notte dei Musei…in musica. Il coro femminile di Sennori, diretto dal Maestro Francesco Scognamillo, in un connubio tra arte visiva e musica popolare, passeggiando tra le opere dell’Ottocento e del Novecento, eseguirà canzoni della tradizione popolare sarda. Durante le esecuzioni la direttrice della Pinacoteca, Maria Paola Dettori, illustrerà i dipinti scelti per accompagnare l’ascolto. Sarò possibile visitare anche il Museo Sanna che resterà aperto fino alle 22.30.

Il Museo Antiquarium Turritano di Porto Torres prolungherà l’orario di apertura in continuità, dalle 9 fino alle 19. Sarà possibile utilizzare i visori VR per osservare, con la realtà immersiva, il progetto di ricostruzione 3D delle Terme Centrali e delle Tabernae di Turris Libisonis, realizzato dalla Direzione Regionale Musei insieme all’Università degli Studi di Padova, 7emezzo.biz e Teravista.

Il Compendio Garibaldino di Caprera, riaprirà al pubblico dopo i lavori di manutenzione straordinaria con l’inaugurazione della mostra dedicata a Francesca Armosino, ultima moglie di Giuseppe Garibaldi, e a Manlio, ultimogenito del Generale, dal titolo “Ritratti di Famiglia”.

Ultimo ingresso al museo alle 21.45. Il Memoriale Giuseppe Garibaldi aprirà la mattina di sabato dalle 8.15 alle 13.45 e nel corso della serata parteciperà all’iniziativa, dalle 19.30 alle 22.30.

Il Museo Asproni di Nuoro aprirà dalle 20 alle 23, oltre all’orario consueto.

L’itinerario culturale offerto dalla DRM Sardegna si concluderà con la visita della Basilica di San Saturnino a Cagliari, oltre al consueto orario di apertura, anche dalle 16.30 alle 19.30, con ingresso gratuito.

