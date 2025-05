Le prime note hanno risuonato tra le navate della Chiesa di Nostra Signora de La Salette: a inaugurare il Festival Internazionale Contrasti è stato Andrea Lucchi, prima tromba solista dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, in una tre giorni di musica, tecnica e ispirazione che ha acceso i riflettori su Olbia e sulla Gallura.

Il maestro Lucchi ha guidato una masterclass intensiva, coinvolgendo giovani talenti arrivati da tutta la Sardegna e da varie regioni d’Italia, in un percorso formativo culminato in un emozionante concerto per ensemble di trombe.

«Volevamo che il festival partisse con un forte messaggio rivolto ai giovani – spiega la direttrice artistica Laura Cocco – e con Andrea Lucchi abbiamo centrato l’obiettivo: l’entusiasmo dei ragazzi, l’energia che si è creata, sono stati un regalo per tutti».

La figura di Lucchi – con una carriera internazionale costellata di collaborazioni con le più importanti orchestre sinfoniche d’Europa e d’oltreoceano – ha portato a Olbia l’eccellenza della musica classica, ma anche l’umiltà e la passione di un grande maestro della didattica. Nella masterclass, si è spaziato dal repertorio barocco alle colonne sonore contemporanee, con un’attenzione particolare alla musica d’insieme e alla ricerca espressiva.

Il Festival Contrasti, organizzato dall’associazione Contrapunctum con il supporto della Fondazione di Sardegna, si distingue per la sua missione di portare l’alta cultura musicale anche nei centri periferici dell’Isola, contribuendo a ridurre il divario culturale tra le città e i territori meno battuti dai grandi circuiti artistici. Andrea Lucchi tornerà poi tra fine giugno e inizio luglio per una nuova masterclass e un concerto solistico.

