Dopo il successo dello scorso novembre, a Oristano torna "Libri a Tempo", evento dedicato agli amanti della lettura e della cultura promosso dal Comune, in collaborazione con la Fondazione Oristano, il Centro di documentazione sulla Sartiglia e la biblioteca comunale con la gestione delle cooperative “Studio e progetto 2” e “La Lettura”.

La manifestazione si articolerà in due giornate: la prima sabato 10 in biblioteca, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, per la raccolta dei libri. Chiunque potrà partecipare consegnando testi di narrativa, graphic novel, libri per bambini, saggistica, cataloghi d'arte e fotografia. Sabato 17, sempre in biblioteca e negli stessi orari, i volumi raccolti saranno messi a disposizione di tutti: i partecipanti potranno prenderne quanti vorranno in un arco di tempo di 5 minuti, pagando una quota di partecipazione di soli 10 euro. Sarà un'opportunità unica per immergersi nel piacere della lettura e per arricchire le proprie librerie con nuove storie, idee e conoscenze. “Partecipare a "Libri a Tempo" - osservano gli organizzatori - non sarà solo un'occasione per trovare nuovi tesori letterari, ma anche per sostenere la cultura”. Il ricavato dell'evento sarà utilizzato per realizzare futuri eventi culturali, promuovendo l'amore per la lettura tra le nuove generazioni.

© Riproduzione riservata