Immaginate una catena ben oliata che scivola silenziosa tra i pignoni, mentre il profumo di pizzetta calda si mescola alle parole di Alfonsina Strada, l’unica donna a correre il Giro d’Italia nel 1924. Sembra una scena uscita da un romanzo pop-sportivo, ma il 16 maggio a Quartucciu, diventa realtà: qui la cultura inforca la bicicletta e va in scena un’anteprima del Mondo Eco Festival.

La parola chiave è “ibridazione”: sport, lettura, meccanica e convivialità si intrecciano in un evento che mescola generi e pubblici. In collaborazione con Fiab, la serata si apre con un laboratorio gratuito di ciclo-meccanica all’Orto Giardino Mariposa de Cardu (dalle 17 alle 20), guidato da Cristiano Vinci, anima della ciclofficina cagliaritana. Si imparerà a cambiare una gomma, regolare freni, e – perché no – anche salvare la serata con un intervento d’emergenza in strada.

Poi via, tutti in sella. I ciclisti si radunano alle 19.30 in piazza Giovanni XXIII a Cagliari per una pedalata fino all’orto giardino di Su Idanu a Quartucciu. Qui, alle 20.45, la voce dell’attrice Rita Atzeri porterà in scena un recital che racconta tre storie a due ruote: “Alfonsina corre” di Joan Negrescolor, “Storie di giusti nello sport” di Gino Cervi e “Volevo fare la corridora” di Gianluca Alzati, dedicato alla campionessa Morena Tartagni. A chiudere la serata arriva la pizzetta al taglio.

Il laboratorio è gratuito ma a numero chiuso: prenotazione obbligatoria al 334 882 1892. Anche per la partecipazione al recital (e relativa pizzetta) è necessario prenotare.

© Riproduzione riservata