Dopo il successo dei volumi dedicati al fenicottero, al cavallino della Giara e al barbagianni, arriva in edicola con L’Unione Sarda un nuovo protagonista dell’affascinante collana firmata Ilisso Edizioni: il Grifone. Il quarto volume di "I protagonisti della natura", disponibile da sabato 3 maggio, racconta la storia, l’ecologia e il simbolismo di uno dei rapaci più maestosi della fauna sarda.

Il Grifone sardo è un grande avvoltoio, oggi simbolo di resilienza ambientale. Per anni ha rischiato l’estinzione, ma grazie a importanti progetti di conservazione e al supporto della comunità scientifica, è tornato a volare nei cieli della Sardegna, in particolare nella zona del Montiferru e lungo la costa nord-occidentale.

Il volume si arricchisce di illustrazioni suggestive e testi pensati per coinvolgere lettori di tutte le età, con approfondimenti sulla biologia del rapace, curiosità e tanto altro.

Con questa nuova uscita, la collana "I protagonisti della natura" continua a raccontare il patrimonio faunistico dell’Isola in modo accessibile, educativo e visivamente coinvolgente. Dopo il Grifone, le prossime uscite saranno dedicate al muflone (10 maggio), all’aquila (17 maggio) e al cervo sardo (24 maggio).

Non perdere il volume dedicato al Grifone, in edicola con L’Unione Sarda da sabato 3 maggio. Un’occasione per conoscere e valorizzare i veri protagonisti della nostra natura.

