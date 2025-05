Ricorre il 7 maggio l’anniversario dell’inaugurazione del primo planetario.

In occasione di questo evento mondiale, anche il planetario dell’Unione Sarda a Cagliari ha in programma uno spettacolo gratuito dove verrà mostrato un film prodotto per l’occasione.

L’evento, in programma alle 19, sarà a cura di Barbara Leo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata