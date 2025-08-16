Le acque cristalline del mare di Balai e un paesaggio suggestivo hanno fatto da cornice al concerto all'alba del chitarrista, Marcello Zappareddu, musicista e compositore.

Il prestigioso festival Musica sulle Bocche, questa mattina, ha fatto tappa a Porto Torres, nella splendida spiaggia di Balai, dove in tanti hanno voluto assistere alla emozionante esibizione dell'artista, che dalle 6 ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale unico, mescolando influenze mediterranee, studi classici e jazz.

A presentare l'evento è stato l'ideatore del festival, Enzo Favata. Zappareddu ha studiato al Conservatorio "L. Canepa" di Sassari e perfezionato la sua tecnica in chitarra jazz tra Siena e Roma. La sua carriera musicale spazia tra diversi generi – dalla musica classica al pop, dal funk al jazz e blues – per arrivare a un suo stile unico che trova espressione nelle sue composizioni originali. della Sardegna. L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Porto Torres, la Camera di Commercio di Sassari, la Fondazione di Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna.

