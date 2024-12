Si intitola "Org.Net" il concerto in programma al teatro comunale di Ittiri lunedì, 30 dicembre alle ore 20, organizzato col contributo di Fondazione di Sardegna Progetto "Teatro Comunale Ittiri - TheatrOn Officina mental-dinamica!, in collaborazione con Insulae Lab Centro di Produzione Musica progetto Time in Jazz con la direzione artistica di Paolo Fresu.

Sul palco il quartetto di musicisti composto da Pierpaolo Vacca (organetto), Giacomo Vardeu (organetto), Totore Chessa (organetto) e Mariantonietta Bosu (organetto). Un viaggio musicale tra storie organettistiche differenti per repertorio, età, geografia e sesso. Tutte legate dal filo dell’improvvisazione, che daranno vita a un progetto originale e visionario laddove le visioni artigianali di uno strumento popolare come l’organetto si intrecciano attraverso una nuova ricerca sonora e repertoriale tesa tra suoni acustici ed elettronici.

Generazioni a confronto che indagano sul significato odierno della musica popolare italiana e sulla possibilità di espandere le possibilità dello strumento attraverso nuovi repertori e nuove tecnologie.

