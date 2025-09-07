Il paese di Muros si prepara per i festeggiamenti in onore di Nostra Signora de Su Bonu Caminu in programma sabato 20 e domenica 21 settembre. L'evento, che si svolge con il patrocinio dell'amministrazione comunale, è organizzato dal Comitato di Muros che si sta impegnando anche per l’organizzazione della prossima festività del Santi Patroni Gavino, Proto e Gianuario.

Si comincia sabato alle 17.30 con la novena di preparazione che prevede la lettura del Rosario, seguito, alle ore 18, dalla santa messa. Domenica, dopo la funzione religiosa, si svolgerà dalle 18.30 la processione per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale di Ossi, dal coro Renato Loria, è una rappresentanza del Gremio dei Viandanti di Sassari.

Il percorso che parte da via Roma, prosegue per le vie Brigata Sassari, Manno e via Merella, per attraversare ancora via Roma e via Sardegna, fino ad arrivare nella parrocchia di San Gavino, Proto e Gianuario. Dopo la processione, alle 22, piazza della Repubblica ospiterà il live music con i Kantidos.

